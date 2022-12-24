Ребров - о поведении Мартинеса: «Вратарь должен провоцировать, он доминировал над французами»

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал поведение голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время финального матча чемпионата мира – 2022 против национальной команды Франции.

«Его поведение было совершенно нормальным! Серия пенальти - борьба нервов. Вратарь может и должен провоцировать! Было видно, как он доминирует над французами», - приводит слова Реброва издание «Спорт-экспресс».

В финале чемпионата мира сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3. По итогам мундиаля Мартинес был признан лучшим вратарем турнира.