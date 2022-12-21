Гвардиола назвал Месси величайшим игроком всех времён

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеле Месси, вместе с которым ранее работал в испанской «Барселоне».

Напомним, в текущем месяце 35-летний футболист в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира, став лучшим игроком турнира.

По мнению Гвардиолы, Месси можно было бы считать величайшим игроком всех времён, даже если бы ему не удалось одержать победу на мундиале.

«Люди, которые видели Пеле, Альфредо ди Стефано или Диего Марадону сентиментальны, но с другой стороны, если бы Месси не выиграл чемпионат мира, мнение о нём, в том числе и моё, не изменилось бы», — приводит слова слова Гвардиолы Reuters.

Отметим, что за свою карьеру, помимо чемпионата мира, Месси успел семь раз выиграть самую престижную индивидуальную награду мирового футбола «Золотой мяч», четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и 10 — чемпионата Испании. Гвардиола подчеркнул, что трудно представить человека, который продолжал бы усердно работать, добившись таких достижений.