Аршавин: «Роналду будет рыдать и грызть ногти, чтобы Месси не выиграл ЧМ»

Бывший форвард лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что португалец Криштиану Роналду будет болеть против сборной Аргентины в финале чемпионата мира – 2022.

«Знаете, кто будет главным зрителем финала? Роналду. Он будет больше всех рыдать, грызть ногти, может еще тумбу‑юмбу какую‑нибудь включит, чтобы Месси не выиграл», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

В финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Франции. Решающий поединок мундиаля в Катаре состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало противостояния запланировано на 18:00 по московскому времени.