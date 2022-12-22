В родном городе голкипера аргентинской сборной задумали установить ему статую

Эмилиано Мартинес стал таким же героем прошедшего Мундиаля, как и Лионель Месси - именно благодаря голкиперу сборная Аргентины столь удачно и уверенно расправилась в серии послематчевых пенальти сперва с Нидерландами, а затем и с Францией.

И теперь в родном городе голкипера, Мар дель Плате, задумали установить бронзовую статую вратаря - идея принадлежит одному из авторитетных городских советников по имени Фернандо Муро.

Правда, для этого ему придется преодолеть определенные бюрократические препоны, а вот переименовать в его честь местный стадион представляется более легкой задачей - и такая цель у местных властей также есть.