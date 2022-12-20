Анчелотти: «Аргентина заслуженно выиграла ЧМ-2022»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о победе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

В финале катарского мундиаля коллектив Лионеля Скалони обыграл сборную Франции (3:3 и 4:2 в серии послематчевых пенальти).

«Аргентина заслуженно одержала победу на прошедшем чемпионате мира. В составе этой сборной много отличных игроков, но главный секрет успеха – конечно, Лионель Месси, который является лучшим», – цитирует журналист Мигель Бласкес итальянского специалиста.

Сборная Аргентины отпраздновала победу на мундиале в третий раз в своей истории.

Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира и занял второе место в списке бомбардиров после Килиана Мбаппе.