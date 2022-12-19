Слуцкий: Увидел лучший финал в истории

Бывший наставник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался по поводу своей поездки на финал катарского чемпионата мира по футболу.

«Увидел лучший финал в истории, да ещё и с сыном», - написал российский специалист в своих социальных сетях.

Напомним, что в финальном поединке катарского мундаиля сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе в серии пенальти сумела переиграть французов. Южноамериканская команда в третий раз в своей истории выиграла мировой чемпионат. Для 35-летнего Лионеля Месси эта победа на мундиале стала первой в карьере.