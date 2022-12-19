Дешам высказался о судействе в финале ЧМ-2022

Наставник французской сборной Дидье Дешам в разговоре с журналистами оценил судейство в финальном матче катарского чемпионата мира.

Дешам сказал, что лучше бы журналисты вообще не задавали ему этот вопрос. Тренер отметил, что должен быть осторожен в своих словах, но судейство могло быть как лучше, так и хуже.

«Не хочу лишать Аргентину заслуг в победе на этом турнире. Поздравляем аргентинскую сборную с этим успехом», - добавил Дешам.

Напомним, что подопечные Дешама в финальном поединке в серии пенальти уступили аргентинцам и упустили возможность выиграть титул на втором мундиале кряду.