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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам высказался о судействе в финале ЧМ-2022

19 Декабря 2022 • 06:00 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Наставник французской сборной Дидье Дешам в разговоре с журналистами оценил судейство в финальном матче катарского чемпионата мира.

Дешам сказал, что лучше бы журналисты вообще не задавали ему этот вопрос. Тренер отметил, что должен быть осторожен в своих словах, но судейство могло быть как лучше, так и хуже.

«Не хочу лишать Аргентину заслуг в победе на этом турнире. Поздравляем аргентинскую сборную с этим успехом», - добавил Дешам.

Напомним, что подопечные Дешама в финальном поединке в серии пенальти уступили аргентинцам и упустили возможность выиграть титул на втором мундиале кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Судейство Чм-2022
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