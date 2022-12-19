Экс-защитник «Динамо» Фернандес: Это безумный праздник для Аргентины

Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес поделился с журналистами эмоциями после победы аргентинской сборной на катарском мундиале.

Фернандес сказал порталу Sport24, что наконец-то это случилось и сборная Аргентины стала чемпионом мира. Экс-игрок «Динамо» отметил, что для Аргентины это просто безумный праздник.

«Теперь всем стало понятно, что в футболе у нас есть только два бога — Месси и Марадона», - добавил Фернандес.

Напомним, что сборная Аргентины в финале чемпионата мира в серии пенальти сумела обыграть французов. Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.