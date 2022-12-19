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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ещенко: «Рад за Месси, ему всё-таки удалось выиграть мундиаль»

19 Декабря 2022 • 22:39 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Ещенко подвёл итог финала катарского чемпионата мира.

«Рад за Месси, ему всё-таки удалось выиграть мундиаль. Жизнь должна была вознаградить Лео за все его старания. Отлично, что так сложилось» — цитирует экс-футболиста российской сборной издание «Чемпионат».

Ещенко также отметил игру Килиана Мбаппе, который, по его словам, старался вытянуть свою команду. Однако, как заявил эксперт, в воскресенье торжествовала командная игра.

Напомним, что главный поединок четырёхлетия завершился победой Аргентины в послематчевых ударах после хет-трика Мбаппе, дубля Месси и гола Анхеля ди Марии в основное и дополнительное время. «Альбиселесте» в драматичном стиле взяли третье золото мирового первенства в своей истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Андрей Ещенко Килиан Мбаппе
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