Ещенко: «Рад за Месси, ему всё-таки удалось выиграть мундиаль»

Бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Ещенко подвёл итог финала катарского чемпионата мира.

«Рад за Месси, ему всё-таки удалось выиграть мундиаль. Жизнь должна была вознаградить Лео за все его старания. Отлично, что так сложилось» — цитирует экс-футболиста российской сборной издание «Чемпионат».

Ещенко также отметил игру Килиана Мбаппе, который, по его словам, старался вытянуть свою команду. Однако, как заявил эксперт, в воскресенье торжествовала командная игра.

Напомним, что главный поединок четырёхлетия завершился победой Аргентины в послематчевых ударах после хет-трика Мбаппе, дубля Месси и гола Анхеля ди Марии в основное и дополнительное время. «Альбиселесте» в драматичном стиле взяли третье золото мирового первенства в своей истории.