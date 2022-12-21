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«Пиччиридду» - в «Палермо» поздравили Дибалу

21 Декабря 2022 • 02:05 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

В бывшем клубе Пауло Дибалы, сицилийском «Палермо», отметили триумф сборной Аргентины в чемпионате мира. Пресс-служба клуба выпустила пресс-релиз, в котором назвала выступавшего с 2012 по 2015 год за «Палермо» Дибалу «Пиччириду» - так его прозвал в прошлом безвременно покинувший этот мир экс-президент клуба Маурицио Дзампарини.

- Пиччириду - чемпион мира! Поздравления, Пауло! Поздравления, Аргентина! - гласит пресс-служба клуба.

Напомним, что Пауло Дибала по ходу турнира практически не играл, но в финальном матче появился на замену и забил в послематчевой серии пенальти. 

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Евро-Футбол.Ру,
Палермо Пауло Дибала
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