Невилл: «Тема о лучшем игроке в истории закрыта»

Известный эксперт и бывший защитник английской национальной команды Гари Невилл высказался на тему лучшего футболиста в истории.

«Фанаты Месси, Марадоны, Пеле и Криштиану Роналду, я могу сказать, что тема о лучшем игроке в истории закрыта. Но я не считаю, что финал чемпионата мира должен определять карьеру. Я считаю Месси одним из величайших в истории, но это вопрос предпочтений. Я предпочитаю Роналду, а не Месси, понимая, что он дважды уничтожил мою команду в финалах Лиги чемпионов», — цитирует Невилла Sky Sports.

По его словам, Месси провёл потрясающий мундиаль в Катаре, и даже возможное поражение в финальной встрече не изменит его статус величайшего в истории, однако эксперт отмечает, что всё зависит от взгляда на футбол каждого человека.

Напомним, что взять долгожданный трофей Лионель может уже в воскресенье, 18 декабря. Соперниками Аргентины по решающему матчу станут действующие чемпионы мира из Франции.