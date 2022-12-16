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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Невилл: «Тема о лучшем игроке в истории закрыта»

16 Декабря 2022 • 03:24 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

Известный эксперт и бывший защитник английской национальной команды Гари Невилл высказался на тему лучшего футболиста в истории.

«Фанаты Месси, Марадоны, Пеле и Криштиану Роналду, я могу сказать, что тема о лучшем игроке в истории закрыта. Но я не считаю, что финал чемпионата мира должен определять карьеру. Я считаю Месси одним из величайших в истории, но это вопрос предпочтений. Я предпочитаю Роналду, а не Месси, понимая, что он дважды уничтожил мою команду в финалах Лиги чемпионов», — цитирует Невилла Sky Sports.

По его словам, Месси провёл потрясающий мундиаль в Катаре, и даже возможное поражение в финальной встрече не изменит его статус величайшего в истории, однако эксперт отмечает, что всё зависит от взгляда на футбол каждого человека.

Напомним, что взять долгожданный трофей Лионель может уже в воскресенье, 18 декабря. Соперниками Аргентины по решающему матчу станут действующие чемпионы мира из Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Гари Невилл
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