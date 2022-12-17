Во Франции рассказали, как Дешам решит проблему отсутствия Жиру в финале

Сборная Франции будет вынуждена внести изменения в состав перед финальным матчем против Аргентины.

Как уже сообщалось, нападающий Оливье Жиру с высокой вероятностью не сможет выйти на поле с первых минут из-за повреждения колена. Место 36-летнего представителя «Милана» на острие атаки займёт Килиан Мбаппе, обычно играющий слева, утверждается на страницах Get Football News France, а на левом фланге появится Маркус Тюрам.

Именно Тюрам заменил Жиру в полуфинальном поединке против Марокко (2:0) на 65-й минуте.

Матч финала чемпионата мира – 2022 между Францией и Аргентиной состоится 18 декабря.