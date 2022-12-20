Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пиняев — о чемпионате мира: «Был уверен, что Месси поднимет кубок над головой»

20 Декабря 2022 • 14:36 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев поделился мнением о финальной игре чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.

Напомним, победу в решающем матче мундиаля одержала команда из Южной Америки (3:3, 4:2 — пен).

Пиняев признался, что очень рад за лидера сборной Аргентины Лионеля Месси, который впервые в карьере поднял над головой кубок мира.

«Хотел, чтобы Лео победил, и рад, что получилось. Титула чемпиона мира не хватало в его коллекции. Теперь точно встает в один ряд с Марадоной», — цитирует Пиняева Sport24.

По словам 18-летнего футболиста, он не сомневался в победе сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира впервые с 1986 года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков считает, что в Катаре нет ничего привлекательного
15:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци: Месси — один из величайших спортсменов 21 века
15:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо назвал лучшего игрока чемпионата мира – 2022
15:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев: «Роналду оказался раздутой фигурой, он подвёл своих поклонников» 2
15:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев: «Финал Франция – Аргентина – лучший матч, что я видел в своей жизни»
14:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев — о чемпионате мира: «Был уверен, что Месси поднимет кубок над головой»
14:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жоржиньо: «Я не хотел смотреть чемпионат мира, у меня не было интереса»
14:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дуймович: «Перишич, Модрич и Ловрен — сенаторы, которые держат сборную Хорватии»
13:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов — о сборной Хорватии: «Серебро, бронза – большое достижение»
13:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов: «Я всё ещё не знаю, кто лучший в споре между Месси и Роналду, их нельзя сравнивать»
13:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов назвал главную сенсацию и главное разочарование ЧМ-2022
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич: «Сейчас я даже счастливее, чем после матча»
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть в одной команде
12:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Леандро Фернандес: «Только в Аргентине есть два лучших игрока в истории футбола»
12:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иньеста высказался о победе Месси на чемпионате мира
Все новости
Рекомендуем