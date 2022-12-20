Пиняев — о чемпионате мира: «Был уверен, что Месси поднимет кубок над головой»

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев поделился мнением о финальной игре чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.

Напомним, победу в решающем матче мундиаля одержала команда из Южной Америки (3:3, 4:2 — пен).

Пиняев признался, что очень рад за лидера сборной Аргентины Лионеля Месси, который впервые в карьере поднял над головой кубок мира.

«Хотел, чтобы Лео победил, и рад, что получилось. Титула чемпиона мира не хватало в его коллекции. Теперь точно встает в один ряд с Марадоной», — цитирует Пиняева Sport24.

По словам 18-летнего футболиста, он не сомневался в победе сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира впервые с 1986 года.