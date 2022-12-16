Мартинес: «Месси - не эгоист, ему хочется пожать руку»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о своем звездном партнере по национальной команде – нападающем Лионеле Месси.

«Лео – славный парень. Он точно не эгоист. Понимаешь это, когда общаешься с ним. Месси знают по всему миру, поэтому когда встречаешь его, хочется пожать ему руку», - передает слова вратаря таблоид Daily Mail.

В эти выходные сборная Аргентины встретится с национальной командой Франции в финале чемпионата мира – 2022. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – 18:00 по московскому времени.

Добавим, что французы действующие чемпионы мира.