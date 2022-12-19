Дешам объяснил ранние замены Жиру и Дембеле в матче с Аргентиной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Аргентины (3:3, 2:4 — пен) в финале чемпионата мира объяснил ранние замены нападающих Оливье Жиру и Усмана Дембеле.

Напомним, оба футболиста покинули поле ещё на 41-й минуте встречи, уступив место Маркусу Тюраму и Рандалю Коло Муани. К тому моменту «трёхцветные» уступали со счётом 0:2.

«Если я внёс изменения так рано, это потому, что я не был удовлетворён и был убеждён, что мы можем добиться большего. Это не значит, что ушедшие игроки виноваты сильнее остальных», — заявил Дешам после окончания матча.

Отметим, что Аргентина смогла выиграть чемпионат мира впервые с 1986 года. Франции же не удалось защитить свой титул после победы на турнире четырёхлетней давности, который проходил в России.