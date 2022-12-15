Булыкин — о финале чемпионата мира: «Все будут болеть за Месси, а я — за Мбаппе»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого будет поддерживать в финальном матче чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

По мнению эксперта, явного фаворита в предстоящей игре нет, однако сам он будет переживать за действующих чемпионов мира французов, несмотря на то, что большинство футбольных зрителей будут на стороне Аргентины и её лидера Лионеля Месси.

«Шансы — 50 на 50, но я думаю, что для красивой картинки все будут болеть за Аргентину, чтобы Месси выиграл. Но я буду болеть за французов и Мбаппе», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.