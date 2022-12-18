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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Зеедорф оценил силу сборных Аргентины и Франции

18 Декабря 2022 • 01:56 Комментировать
Аргентина
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Франция
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Через 15 ч. 22 мин.

Известный экс-футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф рассказал, в чём сильные стороны финалистов чемпионата мира.

Уже 18 декабря сборные Аргентины и Франции выявят триумфатора мундиаля в Катаре.

«И аргентинцы, и французы способны играть в разной манере – как первым номером, так и на контратаках, – рассказывает Зеедорф в интервью изданию Tuttomercatoweb. – Франция обладает более качественным подбором игроков, если оценивать каждого по отдельности, но Аргентина сильна в командной игре. Кроме того, стоит учитывать фактор Лионеля Месси, который всегда важен», – отметил нидерландец.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Кларенс Зеедорф
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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