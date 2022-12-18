Зеедорф оценил силу сборных Аргентины и Франции

Известный экс-футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф рассказал, в чём сильные стороны финалистов чемпионата мира.

Уже 18 декабря сборные Аргентины и Франции выявят триумфатора мундиаля в Катаре.

«И аргентинцы, и французы способны играть в разной манере – как первым номером, так и на контратаках, – рассказывает Зеедорф в интервью изданию Tuttomercatoweb. – Франция обладает более качественным подбором игроков, если оценивать каждого по отдельности, но Аргентина сильна в командной игре. Кроме того, стоит учитывать фактор Лионеля Месси, который всегда важен», – отметил нидерландец.