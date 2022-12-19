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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Силкин: «Лучший финал, что я видел»

19 Декабря 2022 • 14:25 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о финале катарского чемпионата мира - 2022.

«Лучший финал, что я видел. Был обалденный футбол. Я не понял, почему так долго раскачивались французы. Когда они включились на всю катушку, стало понятно, что у них есть шансы и выиграть», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специалист рассказал, что испытывает двойственные чувства из-за желания увидеть победу Лионеля Месси и выступления Килиана Мбаппе, который мог во второй раз взять золото мундиаля. По мнению бывшего тренера московской команды, Аргентина больше хотела выиграть титул, поэтому её триумф более справедлив.

Напомним, что «альбиселесте» выиграли в серии пенальти после ничьи со счётом 3:3. Южноамериканцы стали трёхкратными чемпионами мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Сергей Силкин
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