​Месси уложил в постель кубок мира

Лионель Месси наслаждается первыми днями в статусе чемпиона мира. В социальных сетях звёздный аргентинец опубликовал новую порцию фотографий. На первой из них Месси спит рядом с кубком мира, на второй – он уже проснулся и лежит с трофеем, а на третьей он пьёт в кровати с кубком мира свой любимый напиток мате.

«Доброе утро», - так подписал фотографии Месси.

Судя по всему, Лионель Месси провёл ночь с кубком мира. Подобные фотографии в постели являются традиционными для звёзд футбола после больших побед.

Стоит напомнить, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 в серии пенальти).