Шпилевский назвал Месси «богом»

Наставник «Ариса» Алексей Шпилевский оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира – 2022 с Францией (3:3, 4:2 по пен.).

«Месси — бог, но именно вся команда страдала, билась. На поле надо душу оставлять, и она это делала», — заявил Шпилевский «РБ Спорту».

Специалист отметил, что Месси отлично умеет придерживать мяч и создавать моменты, но, кроме этого, вся команда великолепно сыграла в обороне.

35-летний аргентинец забил семь голов и записал на свой счет три результативные передачи в семи матчах чемпионата мира в Катаре. Стоит отметить, что Месси был признан лучшим игроком мундиаля.