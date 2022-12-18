Мостовой: «Я всегда на стороне Месси, он уже всё и всем доказал»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о финале чемпионата мира, в котором встретятся Аргентина и Франция.

Эксперт признался, что в предстоящей встрече он будет поддерживать южноамериканскую команду и отдельно её лидера Лионеля Месси, который, по мнению Мостового, уже давно заслужил звание величайшего футболиста в истории. Поэтому для статуса 35-летнего нападающего результат финального матча не будет иметь никакого значения.

«Я всегда на стороне Месси. Он — великий игрок. У человека семь «Золотых мячей», такого больше не будет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.