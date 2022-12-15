Булыкин: «По величию Мбаппе может обойти Месси и Роналду в ближайшем будущем»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что игрок национальной команды Франции Килиан Мбаппе уже в ближайшее время сможет превзойти по величию аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Не знаю, обойдёт ли Килиан Лионеля и Криштиану по количеству «Золотых мячей». Но по величию и заработной плате он может обогнать их в ближайшем будущем», — цитирует Булыкина Metaratings.

Напомним, Мбаппе встретится с Месси в финале чемпионата мира, который запланирован на 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

После шести проведённых матчей в активе 35-летнего Месси пять голов и три результативные передачи. На счету 23-летнего Мбаппе те же самые пять мячей, но на один ассист меньше.