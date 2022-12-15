Федун рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира - 2022

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался насчет финального матча чемпионата мира, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции.

«Финал будет прекрасный. Буду болеть за французов. Почему? Люблю Францию. На чем это основывается? На моей любви», - приводит слова Федуна «Матч ТВ».

Финальная встреча чемпионата мира в Катаре между национальными командами Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что французская сборная является действующим обладателем трофея.