Джокович оценил финал чемпионата мира Аргентина - Франция

Звездный сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира – 2022, в котором сошлись сборные Аргентины и Франции.

«Для меня было честью присутствовать на этом финале. Матч Аргентина – Франция – один из лучших в истории футбола. На моей памяти очень мало таких поединков. Спасибо за такой классный вечер. Браво, Аргентина», - оставил сообщение Джокович в своих социальных сетях.

Финал Аргентина – Франция состоялся в воскресенье, 18 декабря. Южноамериканцы победили европейцев (3:3, 4:2 пен.) и стали трехкратными чемпионами мира.