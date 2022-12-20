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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Джокович оценил финал чемпионата мира Аргентина - Франция

20 Декабря 2022 • 10:33 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Звездный сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира – 2022, в котором сошлись сборные Аргентины и Франции.

«Для меня было честью присутствовать на этом финале. Матч Аргентина – Франция – один из лучших в истории футбола. На моей памяти очень мало таких поединков. Спасибо за такой классный вечер. Браво, Аргентина», - оставил сообщение Джокович в своих социальных сетях.

Финал Аргентина – Франция состоялся в воскресенье, 18 декабря. Южноамериканцы победили европейцев (3:3, 4:2 пен.) и стали трехкратными чемпионами мира.

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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Декабря 2022 в 10:55
Оле, Ноле...
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