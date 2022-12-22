Тарханов: «На чемпионате мира в Катаре было мало настоящих звёзд»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о чемпионате мира в Катаре, который проходил в период с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года.

Напомним, что победителем турнира впервые с 1986 года стала сборная Аргентины, одолевшая в финале Францию (3:3, 4:2 — пен), побеждавшую на чемпионате мира четыре года назад в России.

Тарханов посетовал на то, что на прошедшем мундиале было мало по-настоящему ярких футболистов, так как футбол стал более оборонительным.

«Не так много звёзд было на этом чемпионате мира. На днях посмотрел финал чемпионата мира 1986 года между Аргентиной и Германией. Там напряжение больше. И в зрелищном плане другая игра: момент там, момент — тут, дриблинг, агрессия», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Отметим, что лучшим игроком прошедшего чемпионата мира стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, забивший в семи матчах семь голов.