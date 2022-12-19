Чемпион мира Месси побил впечатляющий рекорд Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд среди спортсменов по лайкам под постом в социальных сетях. На публикации 35-летний нападающий празднует победу на чемпионате мира – 2022.

На момент написания этой новости пост аргентинца собрал более 44 миллионов лайков. Лионель побил достижение португальца Криштиану Роналду, разместившего публикацию с Месси за шахматной партией. Тот пост собрал почти 42 миллиона лайков.

Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Месси признали лучшим игроком мундиаля - он забил семь мячей и сделал три голевые передачи.