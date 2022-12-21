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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баринов — о финале ЧМ-2022: Я был на стадионе и видел это своими глазами

21 Декабря 2022 • 04:46 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Российский полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился с журналистами впечатлениями от финала катарского чемпионата мира.

Баринов сказал«Матч ТВ», что впечатления от финала у него остались только самые лучшие, ведь он был на стадионе и видел всё это своими глазами. Полузащитник отметил, что ему хотелось бы, чтобы каждый чемпионат мира проходил именно так.

«Награждение смотреть не стал, так как на стадионе было 90 тысяч человек и я понимал, что выйти будет очень сложно, так что сразу после серии пенальти я покинул стадион», - добавил Баринов.

Напомним, что в финале мундиаля сборная Аргентины по пенальти обыграла французов.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Дмитрий Баринов
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