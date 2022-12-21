Баринов — о финале ЧМ-2022: Я был на стадионе и видел это своими глазами

Российский полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился с журналистами впечатлениями от финала катарского чемпионата мира.

Баринов сказал«Матч ТВ», что впечатления от финала у него остались только самые лучшие, ведь он был на стадионе и видел всё это своими глазами. Полузащитник отметил, что ему хотелось бы, чтобы каждый чемпионат мира проходил именно так.

«Награждение смотреть не стал, так как на стадионе было 90 тысяч человек и я понимал, что выйти будет очень сложно, так что сразу после серии пенальти я покинул стадион», - добавил Баринов.

Напомним, что в финале мундиаля сборная Аргентины по пенальти обыграла французов.