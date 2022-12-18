Дешам расстроен, что некоторые французы будут болеть за Месси

Чемпионат мира по футболу в Катаре подходит к своему кульминационному моменту, сборные Аргентины и Франции сыграют между собой в финале турнира. Наставник французской сборной Дидье Дешам расстроен тем, что во Франции некоторые люди будут болеть за Месси, а, следовательно, против сборной Франции.

- Аргентинцы и Месси хотят титул. Во Франции есть люди, которые будут болеть за них. Но мы попробуем расстроить их, мы также хотим титул, у нас есть цель, - цитирует Дешама ANSA.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Аргентины в финальном матче чемпионата мира в Катаре можно будет в формате прямой онлайн-трансляции.