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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам расстроен, что некоторые французы будут болеть за Месси

18 Декабря 2022 • 03:00 Комментировать
Аргентина
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Франция
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Через 13 ч. 52 мин.

Чемпионат мира по футболу в Катаре подходит к своему кульминационному моменту, сборные Аргентины и Франции сыграют между собой в финале турнира. Наставник французской сборной Дидье Дешам расстроен тем, что во Франции некоторые люди будут болеть за Месси, а, следовательно, против сборной Франции.

- Аргентинцы и Месси хотят титул. Во Франции есть люди, которые будут болеть за них. Но мы попробуем расстроить их, мы также хотим титул, у нас есть цель, - цитирует Дешама ANSA.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Аргентины в финальном матче чемпионата мира в Катаре можно будет в формате прямой онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Дидье Дешам
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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