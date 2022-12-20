Французские СМИ рассказали, сколько зарабатывает Дешам в сборной Франции

Французские СМИ раскрыли условия контракта Дидье Дешама, истекающего в текущем месяце.

Специалист зарабатывает порядка 2,5 млн евро в год без учёта бонусов с момента продления соглашения в 2018 году. Согласно сведениям L'Equipe, с учётом различных надбавок за матчи и успехов на турнирах оклад Дешама составляет порядка 3 млн евро. За чемпионат мира - 2022, на котором «трёхцветные» стали финалистами, наставник получит около 300 тысяч евро.

Будущее Дидье Дешама в сборной Франции остаётся неопределённым. В скором времени он встретится с федерацией футбола страны, чтобы обсудить новый договор.