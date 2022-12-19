Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 высказалась против Месси

Самая сексуальная болельщица чемпионата мира – 2022 Ивана Кнолль, которая поддерживала на турнире сборную Хорватии, недовольна тем, что аргентинского нападающего Лионеля Месси признали лучшим футболистом мундиаля. Девушка выразила свою точку зрения по этому поводу.

«Награду отдали не тому человеку! Да, Аргентина стала чемпионом, но лучшим игроком должен был стать Килиан Мбаппе», - гласит сообщение хорватки в социальных сетях.

На чемпионате мира в Катаре Месси отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В свою очередь Мбаппе забил восемь голов и сделал два ассиста. Килиан стал лучшим бомбардиром мунлиаля.

В финале ЧМ Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 пен.).