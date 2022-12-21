Сёмин: «Аргентина использовала лучшие качества Месси»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о нападающем «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеле Месси, который в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира, проходивший в Катаре.

В финальной игре против Франции (3:3, 4:2 — пен) 35-летний футболист отметился дублем и впоследствии был признан лучшим игроком всего турнира.

По мнению Сёмина, аргентинец добился такого успеха благодаря тому, что очень много работал на команду, которая, в свою очередь, идеально использовала сильные стороны своего лидера, постоянно снабжая его передачами.

«Давайте будем говорить, что на сегодня он лучший игрок. Месси хорош тогда, когда у него мяч. Они использовали его лучшие качества», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что сборная Аргентина выиграла чемпионат мира третий раз в своей истории и впервые с 1986 года.