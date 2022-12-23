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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Симонян назвал финал ЧМ-2022 одним из лучших в истории

23 Декабря 2022 • 18:21 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Легенда советского футбола Никита Симонян поделился своими мыслями о недавнем финале чемпионата мира по футболу в Катаре. И ответил, был ли финал в исполнении сборных Аргентины и Франции лучшим в истории.

«Да как вам сказать… Я ведь участвовал на чемпионате мира, в котором было «рождение» Пеле. Как вы думаете, тот лучше или этот?», - цитирует Симоняна «Чемпионат».

Но то, что этот финал был один из лучших, Симонян подтверждает без сомнений.

Кстати, во время самого чемпионата мира 96-летний ветеран искренне поддерживал «альбиселесте».

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Никита Симонян
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