Агент: «Клаудиньо точно останется в «Зените» до конца сезона»

Агент Луис Фернандо Гарсия высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо из петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Коринтианс». При этом агент отмечает, что бразилец не планирует покидать «Зенит» нынешней зимой.

«Клаудиньо точно останется в «Зените» до конца сезона», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

В текущем сезоне Клаудиньо провёл в составе «сине-бело-голубых» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника, контракт которого с «Зенитом» истекает летом 2027 года, в 18 миллионов евро.