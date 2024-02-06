Кечинов: «Джикия подошёл бы «Локомотиву»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о будущем защитника «красно-белых» Георгия Джикии, который в скором времени может покинуть московский клуб.

Эксперт считает, что 30-летний футболист подошёл бы «Локомотиву», так как в других ведущих клубах страны ему придётся сложно.

«Думаю, какой-то другой команде он обязательно поможет. Понятно, что в «Зените» или «Краснодаре» ему будет тяжело. Я считаю, что Джикия подошёл бы «Локомотиву», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной России в 5 миллионов евро.