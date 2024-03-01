Кечинов: «Промес сейчас незаменим, мы же видим, что он показывает на поле»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подлился мнением о матче с «Зенитом».

- Как оцениваете перспективы «Спартака» в матче с «Зенитом»?

- Игра будет тяжелая. Даже если Промес будет на поле. Мы видели обе команды на сборах, и они подготовились очень неплохо. Можно констатировать, что к завтрашней игре соперники подходят в хорошей форме. Кроме того, для «Зенита» можно найти и дополнительные плюсы.

- Какие?

- Свой стадион. Если сравнивать состав, что он чуть-чуть получше у «Зенита». За счет бразильцев. Но если «Спартак» завтра проявит характер, выберет правильную тактику на матч: не будет стараться играть первым номером, а станет уповать на быстрые ответные атаки, а впереди есть игроки, которые могут убежать, то результат придет. Ну и, конечно, стоит надеяться на удачу. Но все равно победить москвичам будет очень сложно.

- Ожидаете увидеть Угальде в составе, или Соболев выйдет на острие?

- Конечно, я на это рассчитываю. Его купили за большие деньги, и он приехал не вчера, а прошел фактически полноценные сборы. Тем более, если Промес не будет играть, Угальде выйдет. Я жду его на поле.

- Если Промес не выйдет на поле, кто вероятнее всего, выйдет на этой позиции?

- Есть кем его заменить, но, конечно, это будет сложно сделать. Мы же видим, что Квинси показывает на поле: отдает пасы, сам забивает. Когда тяжело, он тянет команду за собой. Это говорит о том, что он лидер и сейчас практически незаменимый игрок.

- «Зенит» выпустит своих новобранцев?

- Наверное, один или два новичка точно выдут.

- Как оцениваете шансы «Зенита» на чемпионство?

- Шансы прекрасные. От «Краснодара» не такое большое отставание. Правда, если «Спартак» завтра победит, то будет уже пять очков. Тем интереснее будет следить за чемпионатом. Поэтому завтра вдвойне буду болеть за «Спартак».

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- В чемпионской гонке все же отдаете предпочтение «Зениту» или «Краснодару»?

- Если «Спартак» уже не сможет поучаствовать в борьбе за золото, то буду до конца поддерживать южан.

- Как оцениваете шансы «Спартака» на медали?

- Если команда будет играть так же нестабильно, как в прошлом году, то ничего выиграть не сможет. Ну а если что-то изменилось в лучшую сторону за время сборов, прежде всего в игре в обороне, то шансы на медали хорошие.

Елена Григорьевская