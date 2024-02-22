Шишкин: «Краснодар» может побороться с «Зенитом»

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— Краснодар» имеет хороший состав. Если не будет никаких травм, подводных течений, то в целом они смогут побороться с «Зенитом», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 38 зачетных баллов. «Зенит» является главным преследователем «быков». Команда Сергея Семака идет на второй позиции и отстает от лидера на два очка.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта. В 19-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Рубин», а «Зенит» встретится со «Спартаком».