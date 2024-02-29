Форвард московского «Спартака» Квинси Промес грядущей ночью должен вылететь в расположение своего клуба, а уже завтра провести со своей командой предматчевую тренировку. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Правда, вылетит спартаковец не в Москву, как писали ранее, а сразу в Санкт-Петербург. Там «Спартаку» 2 марта предстоит сыграть с питерским «Зенитом» в 19 туре РПЛ, это будет первый официальный матч «красно-белых» в 2024 году.

Напомним, что 29 февраля Промес не смог вылететь из ОАЭ, где проходили зимние сборы «Спартака». Сообщалось, что нападающий «красно-белых» был задержан на погранконтроле.