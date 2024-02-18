Мостовой: «Не думаю, что кто-то из игроков «Спартака» откажется выходить на поле вместе с Промесом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об уголовном деле нападающего «красно-белых» Квинси Промеса, который ранее был осуждён нидерландским судом на шесть лет лишения свободы.

По мнению эксперта, маловероятно, что после произошедшей ситуации от Промеса в «Спартаке» резко отвернутся.

«Не думаю, что кто-то из игроков «Спартака» откажется выходить на поле вместе с Промесом. Он там дольше всех в составе — самый авторитетный футболист. Многие уже готовы были присвоить Квинси статус легенды клуба. Вряд ли сейчас от него резко отвернутся», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.