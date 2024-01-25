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Ахметов — о дебюте за «Зенит»: «Очень приятно было играть с футболистами такого уровня»

25 Января 2024 • 13:55 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Полузащитник Ильзат Ахметов, перешедший нынешней зимой из «Краснодара» в «Зенит», высказался о своём дебюте в составе «сине-бело-голубых».

Напомним, 26-летний футболист вышел в составе «Зенита» в товарищеской игре против «Чонбука» (5:1). По словам Ахметова, ему было приятно играть с футболистами столь высокого уровня.

«Вышел с хорошим настроем, хотел себя проявить. В итоге что‑то получилось, что‑то нет. И точно есть над чем работать.

Очень приятно было играть с футболистами такого уровня», — цитирует Ахметова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Ахметов провёл за «Краснодар» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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