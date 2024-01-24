Радимов: «Хочется, чтобы в «Спартак» пришёл человек, который смог бы помочь здесь и сейчас»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов пожелал «Спартаку» совершить удачную покупку, которая поможет «красно-белым» во второй части текущего сезона.

Ранее сообщалось, что московский клуб проявляет интерес к нападающему «Твенте» Манфреду Угальде, за которого придётся заплатить около 11 миллионов евро.

«Хочется, чтобы пришёл человек, который бы смог здесь и сейчас помочь в весенней части, а не ждать его адаптации, как происходило уже не раз», — заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой следующий матч в рамках Премьер-лиги «красно-белые» проведут 2 марта в гостях против действующего чемпиона России «Зенита».