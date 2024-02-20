Орлов назвал слабые места «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов в преддверии возобновления матчей чемпионата России рассказал, что сильнее всего его беспокоит в игре «Зенита».

По мнению журналиста, слабым местом петербургской команды является игра в обороне. Орлов подверг критике игру Марио Фернандеса, Страхиньи Эраковича и Нуралы Алипа.

«Фернандес уже не тот. Скорость потеряна. Резкости нет. Тревожит и то, что у нас нет вратаря, которого мы могли бы называть первым номером.

Не впечатляет Эракович. Конечно, есть Алип. У него имеются сильные качества, однако он пока не способен развивать атаку, в основном отдаёт передачу ближнему», — цитирует Орлова bobsoccer.ru.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. За 12 матчей до конца сезона «сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.