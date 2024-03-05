Орлов оценил новичков «Зенита» по итогам матча со «Спартаком»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру новичков питерского «Зенита» по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (0:0).

Эксперт отметил, что игрокам нужно был сыграться, ведь Артур и Клаудиньо давно не играли вместе, к тому же новичок не особо выделялся на зимних сборах.

«Нино только начинает. Нам сейчас надо потерпеть и ждать, когда они выбегаются и подойдут к пику своей спортивной формы», — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, что подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла.