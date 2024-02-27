​Хомуха: «В «Зените» с бразильцами в основном работает Оливейра»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу Сергея Семака на посту тренера петербургского клуба.

«У Семака в тренерском штабе есть помощник Вильям Оливейра. Он ведь и работает с бразильцами, помогает адаптироваться им к российским реалиям. Его заслуга велика. В «Зените» с бразильцами в основном работает Оливейра. Понятно, что главный тренер принимает решение и вся ответственность в итоге лежит на нём. Но Оливейра очень ему помогает», - сказал Хомуха.

«Зенит» после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 2 марта – против «Спартака» дома.