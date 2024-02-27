​Непомнящий: «В Семаке есть основательный футбольный профессионализм»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Помню, как Семак в 20 лет стал капитаном ЦСКА. О таком игроке всегда мечтают тренеры. Он абсолютно адекватен на поле и за его пределами. Отличный человек и профессионал. Помню, в конце нулевых меня спросили, чего тогдашнему «Рубину» не хватает для чемпионства. Я ответил, что не хватает Семака. Потом Сергей перешел в «Рубин», а команда заняла первое место. В нем есть основательный футбольный профессионализм. У него ведь ресурсы ровно такие же, как у иностранных тренеров, которые были до него в «Зените». Но такой результат дает только он.

На протяжении уже нескольких лет ему удается мотивировать звездных бразильцев. Как? Не понимаю. Сейчас он тоже проходит настоящую проверку из-за того, что в гонку включился «Краснодар». Но он все равно продолжает успешно управлять командой. В этом его сила и талант», - сказал Непомнящий.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака» дома.