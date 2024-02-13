Бывший защитник «Спартака»: «Игра под руководством Эмери – это лучшее, что у меня было в карьере»

Экс-игрок «Спартака» Николас Пареха поделился мнением об Унаи Эмери, который ранее возглавлял московский клуб.

Напомним, что Пареха работал под руководством Эмери в «Спартаке» в 2012 году. Затем они пересекались в испанской «Севилье».

«Эмери – один из лучших тренеров мира на данный момент. Думаю, что игра под его руководством – это лучшее, что у меня было в карьере. Унаи – прекрасный специалист высокого уровня», – приводит слова бывшего аргентинского футболиста «РИА Новости Спорт».

На данный момент Эмери возглавляет английскую «Астон Виллу». Подопечные испанского специалиста располагаются на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своём активе 46 очков.