Сварт — о Промесе: «Был удивлён тем, что прочитал в газетах»

Легенда «Аякса» Шак Сварт высказался об уголовном деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, ранее нидерландский суд приговорил 32-летнего футболиста к шести годам тюремного заключения. Сварт признался, что был удивлён такими новостями.

«Читал в СМИ, что он понёс наказание. Но не могу ничего сказать по этому поводу. В «Аяксе» он был хорош! Но я был удивлён тем, что прочитал в газетах», — цитирует Сварта «Спорт-Экспресс».

Промес выступал за «Аякс» в период с 2019 по 2021 год. В общей сложности за команду из Амстердама вингер провёл 53 матча, в которых забил 22 гола и отдал шесть результативных передач.