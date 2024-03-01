Марио Фернандес: «Зенит» должен прыгнуть выше головы, чтобы выиграть чемпионство

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

Футболист заявил, что у «Краснодара» собраны хорошие игроки, которые пытаются играть в интересный футбол. Кроме того, не так далеко располагаются клубы из Москвы, отметил Фернандес.

«Мы должны прыгнуть выше головы, перевыполнить свой собственный план, чтобы прийти к финишу первыми», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

На данный момент «Зенит» идет на второй позиции в Российской премьер-лиге, сумев набрать 36 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар», в копилке которого 38 баллов.