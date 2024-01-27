«Зенит» максимально серьёзно настроен на подписание Чалова

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщает известный журналист Иван Карпов, петербуржцы всерьёз рассматривают приобретение 25-летнего футболиста, чей контракт с московским клубом рассчитан до конца декабря нынешнего года.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит», являющийся победителем последних пяти розыгрышей чемпионата России, опережает восьмой ЦСКА на восемь очков. Очный матч этих команд в первом круге завершился с ничейным счётом 1:1.