Шикунов: «Я пока не вижу очевидных лидеров у «Спартака»

Футбольный функционер Александр Шикунов ответил на вопрос о лидерах в составе московского «Спартака».

«Я пока не вижу очевидных лидеров у «Спартака» – есть Соболев, Пруцев, Зиньковский – и в общем-то все», — заявил Шикунов порталу «РБ Спорт».

Специалист отметил, что отсутствие лидера является проблемой, но это касается не только «Спартака», а всех остальных команд.

Напомним, по итогам 18 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 30 набранных очков. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов.