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Шикунов: «Я пока не вижу очевидных лидеров у «Спартака»

27 Февраля 2024 • 20:10 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 19:30

Футбольный функционер Александр Шикунов ответил на вопрос о лидерах в составе московского «Спартака».

«Я пока не вижу очевидных лидеров у «Спартака» – есть Соболев, Пруцев, Зиньковский – и в общем-то все», — заявил Шикунов порталу «РБ Спорт».

Специалист отметил, что отсутствие лидера является проблемой, но это касается не только «Спартака», а всех остальных команд.

Напомним, по итогам 18 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 30 набранных очков. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов.

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Прудников: «Уход Джикии станет для «Спартака» большой потерей»
13:57
Каррера: «В «Спартаке» будут скучать по Джикии»
13:39
Первак: «Агент Джикии не должен выступать с такими заявлениями»
13:26
Кечинов: «Сейчас Джикия не играет в «Спартаке» — какая это потеря?»
13:12
Рианчо: «Спартак» значит больше, чем Джикия»
12:06
Игнатьев: «Джикия имеет все возможности играть в «Спартаке»
11:05
Игрок «Кайрата» Швырёв: «Зачем из «Локомотива» или «Зенита» уходить в средний европейский клуб?»
10:01
В «Твенте» исключили возвращение Угальде
05 Февраля
16:23
Даду считает, что Соболев не смог бы заиграть в Европе
11:29
Деменко: «В какой-то момент Джикия потерял мотивацию»
09:45
Бояринцев рассказал, когда он будет готов возглавить «Спартак»
09:33
Игнатов: «Угальде в хорошей форме»
04 Февраля
17:02
Чанов считает, что Помазун сильнее нынешних вратарей «Спартака»
15:32
«Спартак» не интересуется Помазуном
15:08
Вратарь ЦСКА Помазун близок к переходу в «Спартак»
14:26
Каррера: «Я всегда знал и считал, что в России нет клуба популярнее «Спартака»
09:45
Кушанашвили считает, что Юран мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»
09:24
Агент Барбоза: «Семак отлично справится с работой в европейских чемпионатах» 5
03 Февраля
11:49
Ерохин назвал главную обязанность Педро
01 Февраля
16:43
Каррера: «Невозможно полностью изолировать российский футбольный рынок»
16:15
Чернышов: «У «Твенте» заблестели нули в глазах от трансфера Угальде в «Спартак»
14:54
Романцев: «У «Спартака» будет психологическое преимущество над «Зенитом» 2
14:45
Силкин: «Динамо» и «Спартак» не вклинятся в чемпионскую гонку»
14:09
Абаскаль: «Бабич и Джикия могут выйти вместе, только если у нас не останется защитников»
14:00
Наумов: «Я против трансфера Угальде, это просто глупость» 1
10:48
Агент Виллаша-Боаша допустил возвращение португальского тренера в Россию
09:45
Уткин считает, что Тикнизян ещё может перейти в «Зенит»
09:12
Фернандес: «Я влюбился в Санкт-Петербург»
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13:50
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Веденеев не верит в то, что Вендел и Клаудиньо нарушают дисциплину
11:23
Бывший игрок «Спартака» Фернандо: «Глушакову подойдёт роль менеджера или агента»
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Артур: «Для меня и других бразильцев «Зенита» матч против «Сантоса» особенный» 1
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Мор: «Новички «Зенита» оставили приятное впечатление»
09:47
Мор: «Я бы Угальде сравнил с Сергеевым из «Зенита»
09:36
Радимов: «От Угальде надо ждать результата «здесь и сейчас»
09:22
Фернандо: «Сердцем очень хотел остаться в «Спартаке»
09:09
Корнеев: «Талант у новичков «Зенита» есть, но им ещё нужно влиться в коллектив»
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16:36
Кобелев: «Доверяю мнению Корнеева, который сказал, что Угальде стоит 5-6 миллионов евро»
15:55
Бышовец: «Я не думаю, что в «Зените» много воспитанников, в этом вся проблема»
15:30
Рапопорт: «Не рассматриваю Васютина и Адамова как основных вратарей «Зенита»
13:35
Агент Москвичёва: «Вариант с махачкалинским «Динамо» отпал неделю назад»
13:23
Булыкин: «Не знаю, для чего «Спартаку» нужен такой нападающий, как Угальде»
12:07
Радченко считает, что вариант со Скопинцевым для «Зенита» лучше, чем с Тикнизяном
11:25
«Спартак» мог подписать Луиса Суареса вместо Угальде
10:49
Руденко: «Обидно, что оказался не нужен «Спартаку»
10:07
Нидерландский журналист: «Может быть, Угальде приехал в Россию отбывать номер и зарабатывать деньги»
09:45
Аршавин высмеял переход Угальде в «Спартак» 1
09:13
«Гремио» вышел из переговоров по аренде Ду Кейроса
29 Января
15:54
Петржела: «Спартак» был великим в СССР, но не в современной России» 2
14:39
Орещук не считает 14 миллионов евро слишком высокой ценой за Скопинцева 2
14:27
Баранник: «Скопинцев не суперзвезда, ничем не лучше Кругового»
14:09
Осинькин: «Советовал Коваленко рассмотреть другие варианты, помимо «Зенита»
13:48
Сенников назвал Кривцова и Литвинова самыми талантливыми игроками РПЛ
11:03
Комментатор Трушечкин: «Зенит» не ошибся с новичками»
10:51
Рапопорт: «В «Зените» вратарь не является той фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи»
09:57
Зазулин: «Если с Сантосом что-то случается, то у «Зенита» не будет левого защитника, это проблема»
09:32
Осинькин — о трансферной политике «Зенита»: «Какие могут быть вопросы к Венделу и Клаудиньо?»
09:21
Советник правления «Твенте» — о возможном переходе Угальде в «Спартак»: «Нет никаких проблем со стороны правительства»
28 Января
15:52
Лепёхин — о большом количестве иностранцев в составе «Зенита»: «Профессиональный спорт — прежде всего, результат»
15:16
«Спартак» ищет варианты трудоустройства для Мозеса 1
14:14
В «Твенте» заявили, что пока переход Угальде в «Спартак» не согласован
13:30
«Зенит» не устраивают предложения «Аль-Шабаба» и «Севильи» по Кассьерре
13:09
Булыкин: «Большой вопрос, сможет ли Угальде адаптироваться к российскому футболу»
12:07
В агентстве Угальде сообщили, что футболист прибыл в Москву
11:54
Орлов: «Тикнизян усилил бы «Зенит»
11:45
Шатов: «Если будет возможность, съездил бы на стажировку в «Зенит»
11:34
Игрок «Зенита» Коваленко: «На сборе успели подготовиться функционально»
11:24
Орлов: «Уход Кругового мало что значит для «Зенита»
11:13
Новосельцев: «Ахметов не потеряется на фоне бразильцев»
11:04
Канчельскис: «Спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома из «Зенита»
10:54
Орлов: «Педро показывает довольно зрелый футбол»
10:45
Корнеев — об игре между «Зенитом» и «Уралом»: «Типичный матч, когда ребята находятся под нагрузками»
10:33
Орлов: «Артур напоминает Малкома»
27 Января
18:23
​«Зенит» - «Спартак»: известны дата и время начала матча
13:01
Корнеев: «Угальде не стоит и половины названной суммы»
12:37
Абаскаль не рассматривал предложение «Кадиса» всерьёз 1
12:29
Агент Диарра подтвердил переговоры с «Зенитом» 2
12:15
Горшков: «Скопинцев сможет достойно заменить Кругового в «Зените»
12:07
«Зенит» максимально серьёзно настроен на подписание Чалова
10:43
«Зенит» интересуется вратарём сборной Мали 1
09:57
Радимов оценил игру Педро и Артура в составе «Зенита»
09:25
«Ботафого» пытается снизить сумму выкупа Вендела
25 Января
17:07
«Спартак» предложил за Угальде меньше, чем хотел «Твенте»
16:55
В «Твенте» заявили, что о переходе Угальде в «Спартак» говорить пока рано
15:25
Горшков: «Не знаю, стоит ли беспокоиться о возможном срыве перехода Тикнизяна в «Зенит»
15:04
Рианчо: «У Нобоа есть шансы вырасти в качественного тренера»
14:05
Литвинов присоединился к «Спартаку» в ОАЭ и работает индивидуально
13:55
Ахметов — о дебюте за «Зенит»: «Очень приятно было играть с футболистами такого уровня»
13:16
Каррера: «Очевидно, что «Спартак» должен продлить контракт с Джикией» 1
11:54
Мостовой: «У «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке»
11:22
Петреску назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ
10:50
Промес может покинуть ОАЭ и вернуться в Москву
09:59
МЛС заблокировала переход Феррейры в «Спартак»
09:49
Возможный новичок «Спартака» Угальде сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет выступать за клуб
24 Января
16:40
Камоцци: «Спартак» должен продлить контракт с Джикией»
15:40
Овчинников: «Абаскаль — перспективный европейский тренер, он неплохо делает свою работу»
15:31
Агент: «Динамо» и «Спартак» консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более»
14:36
Нидерландский журналист: «Переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по Угальде находятся на завершающей стадии»
13:21
Кузьмичёв: «Угальде заслуживает внимания»
12:50
Артур — о матче против «Спартака»: Мы рассчитываем выйти из него победителями
11:42
Бывший тренер сборной Бразилии определил лучшие качества новичка «Зенита» Педро
11:34
Экс-тренер сборной Бразилии рассказал, что общего у новичка «Зенита» Педро с Эндриком
11:15
«Зенит» и «Ростов» пока не договорились о переходе Сутормина
10:41
Агент Нестора: «Переход Родриго в РПЛ возможен»
10:22
Радимов: «Хочется, чтобы в «Спартак» пришёл человек, который смог бы помочь здесь и сейчас»
10:12
Агент Ариаса: «Джон отказал «Зениту», предложений от «Краснодара» мы не получали»
09:13
Мор: «Угальде не станет заменой Соболеву, это другой вариант в атаке»
00:40
В «Твенте» рассказали, не опасаются ли срыва сделки по переходу Угальде в «Спартак»
23 Января
15:56
Сутормин отказывается переходить в «Сочи» 2
15:37
Семшов: «Тикнизян не из тех футболистов, которые захотят сидеть на лавке»
14:53
Агент Миливоевича: «Интереса из РПЛ к Луке нет»
14:33
Булыкин: «Если «Зенит» даст Чалову хорошую зарплату, то можно и перейти»
14:23
Веденеев: «Чалов ненамного лучше Кассьерры и Сергеева» 3
14:13
Стал известен срок контракта Тикнизяна с «Зенитом»
13:07
Булыкин: «Переход в «Зенит» — шаг вперёд для Тикнизяна»
13:03
«Шинник» арендовал игрока у «Зенита»
12:04
Орлов: «ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде Кругового»
11:38
Иван Сергеев рассказал о том, как переживает неудачи
11:11
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10:51
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10:20
Орлов — о замене Круговому в «Зените»: «Я что-то знаю»
10:09
Веденеев: «Какие качества у Тикнизяна, чтобы он играл лучше, чем Сантос?»
09:40
Стрепетов: «Видно, что Марио Фернандес нацелен завоевать место в стартовом составе «Зенита»
22 Января
17:04
Игрок «Зенита» Эракович: «Приятно отмечать свой день рождения с партнёрами по команде»
16:37
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15:37
Агент Букари: «Осман готов приехать в РПЛ»
15:08
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Ловчев: «Для меня очевидно, что Абаскаль должен доработать в «Спартаке»
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Защитник «Спартака» Денисов — о своём отпуске: «Очень понравилось: было минус 30, холодно, отличная погода»
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Лепёхин: «Тикнизян мог бы усилить «Зенит»
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Ренан: «Очень доволен своей дебютной игрой за «Интернасьонал»
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10:28
Абаскаль подтвердил, что не покинет «Спартак»
10:02
«Зениту» придётся заплатить за Тикнизяна до 12 миллионов евро
09:42
Аршавин — о потенциальных новичках «Зенита»: «Среди всех я бы выбрал Тикнизяна»
09:12
Президент «Кадиса» исключил приход Абаскаля в испанский клуб
21 Января
16:48
Агент: «Спартак» больше не заинтересован в Гравильоне»
16:17
Деменко: «Уверен, что сюрпризы в трансферное окно ещё будут»
15:55
Радимов: «Никто не застрахован сейчас от того, чтобы уехать из «Зенита»
15:20
Семак объяснил отсутствие некоторых новичков «Зенита» в первом контрольном матче
14:55
Камоцци: «Джикия ещё может помочь «Спартаку»
14:47
Радимов: «Спартаку» нужен креативный игрок, который будет созидать»
14:24
Мостовой: «Я бы смог заменить Абаскаля в «Спартаке» 2
13:58
Андрей Мостовой: «С приходом новых ребят конкуренция в «Зените» увеличится»
13:40
Широков: «Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой»
13:28
Булатов: «Назначение таких людей, как Абаскаль, я не понимаю»
13:16
Радимов: «Чистяков даже не второй-третий в списке на замену в «Зените» 1
12:56
Экс-игрок «Зенита» Скроботов тренировался с «Шинником» 2
11:48
Каррера: «Если тренер не верит в Джикию, ему лучше уйти из «Спартака»
10:55
Булыкин: «То, что Ахметов пригодится «Зениту», сомнению не подлежит»
10:45
Белоус: «В ситуации с Круговым «Зенит» несёт репутационные потери»
10:12
Мостовой: «Если возглавлю «Зенит», смогу сделать его чемпионом»
10:01
«Зенит» может подписать Скопинцева, Хлусевича или Тикнизяна
09:51
Игрок «Спартака» Зиньковский: «Соскучился по тренировкам, ребятам и команде»
20 Января
16:26
«Зенит» принял решение по Ду Кейросу и Мантуану
14:56
Федотов: «Хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА зимой, это в интересах сборной России» 1
13:02
Первый тренер Кругового: «В «Зенит» берут готовых игроков, которые сильнее наших молодых парней»
12:07
Кавазашвили: «Мне всё равно, останется ли Абаскаль тренером «Спартака»
11:56
Умяров: «Зенит» — это принципиально, но я не скажу, что в нашем настрое что-то поменяется»
11:45
Гладилин: «Спартаку» надо отпустить Абаскаля в «Кадис» и не думать»
11:29
«Гремио» сделал предложение «Зениту» по аренде Ду Кейроса
11:05
Зеленов высказался о слухах об интересе «Кадиса» к Абаскалю
10:45
Первый тренер Кругового: «Отправку Данила в «Зенит-2» я не приветствую»
19 Января
16:16
«Коринтианс» может арендовать Мантуана
15:35
Рианчо: «У «Зенита» будет преимущество над «Спартаком» из-за недели отпуска? Ну что за глупости»
15:18
Горшков: «Хочется, чтобы в «Зените» было больше души и играли свои воспитанники»
14:47
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14:37
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13:22
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11:44
Бразильский журналист: «Нино — один из лучших защитников в Бразилии»
10:55
Бразильский журналист: «15 миллионов евро за Артура – очень высокая цена»
10:03
Мор: «Ахметов точно не испортит картину в «Зените»
09:30
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09:13
Деменко: «Если Кассьерра уйдет, то это может стать проблемой для «Зенита»
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14:20
Осинькин сказал, приблизился ли кто-то из российских игроков к уровню Малкома
14:03
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10:06
Агент Москвичёва: «Зенит» не готов никому предоставлять опцию выкупа Богдана»
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«Не понимал он русскую душу» – Файзулин рассказал, почему у Манчини не получилось в «Зените»
10:20
Игрок «Черноморца» Кумбурович: «Мечтаю играть за «Зенит»
10:04
«Спартак» не заинтересован в услугах Риччели
09:48
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09:32
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09:52
Нино, который близок к переходу в «Зенит», не хочет играть в России
09:17
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11:59
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10:33
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09:36
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Петржела: «Я не знаю, что пожелать «Спартаку», чтобы помочь»
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Сегодня, 27 Февраля
20:54 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от покупки уругвайского вингера слухи
20:33 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: «Зениту» с их составом надо громить «Спартак»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Файзуллаев лучше Малкома, он может стать лидером ЦСКА
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Урарту» поделил очки с лидером первенства Армении в дебютной игре Глушакова
20:13 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает, что «Спартак» окажет сопротивление «Зениту», но проиграет
20:10 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Я пока не вижу очевидных лидеров у «Спартака»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Глушаков дебютировал за «Урарту» в день объявления о его переходе в клуб
19:57 · Россия. Премьер-лига
​Терёхин: «Динамо» может бороться за чемпионство
19:50 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой – о новичках «Зенита»: «Думаю, уже все притёрлись друг к другу»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Зенит» сейчас выглядит фаворитом матча со «Спартаком»
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Быстров: Если «Спартак» получит трёшку от «Зенита», то у Абаскаля нет яиц
19:41 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА или «Зенит»: Игрок «Спартака» Игнатов назвал самого принципиального соперника
19:37 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой рассказал, почему третий зимний сбор «Зенита» был психологически сложным
19:30 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Я стал более хладнокровным»
19:17 · Россия. Премьер-лига
«Амарал может создать отличную команду в «Спартаке» — Канейра
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