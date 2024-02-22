Мор: «Мозес особо не напрягается, на такую зарплату можно позвать другого игрока»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что нигерийский футболист покинет «Спартак» по окончании сезона.

По мнению Мора, Мозесу не хватает мотивации, поэтому он не может продемонстрировать свои лучшие качества на поле.

«Мозес — это потенциально самый сильный игрок «Спартака» и, возможно, всего нашего чемпионата. И когда он мотивирован, например, в еврокубках, то он в полном порядке. Но в последний год, особенно после травмы, Мозес особо не напрягается. У него большая зарплата, и на такую зарплату можно позвать другого топ-игрока», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний Мозес провёл за «Спартак» 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.